¡Sube la gasolina! Estos serán los nuevos precios máximos del combustible en diciembre

A partir de este viernes 28 de noviembre, los precios máximos de venta de la gasolina registrarán un nuevo ajuste en Panamá.

Estos serán los nuevos precios máximos de la gasolina en diciembre.

Estos serán los nuevos precios máximos de la gasolina en diciembre.

A partir del viernes 28 de noviembre y hasta el 12 de diciembre de 2025, aumentarán los precios máximos de venta de combustibles líquidos en Panamá. El litro de gasolina de 95 incrementará 8 centavos por litro; la de 91 octanos subirá 8 centavos; y el diésel 7 centavos.

Los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país.

Precios del combustible en Panamá

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 0.888
  • 91 octanos: 0.843
  • Diésel: 0.866

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 0.890
  • 91 octanos: 0.845
  • Diésel: 0.869

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 0.896
  • 91 octanos: 0.851
  • Diésel: 0.874

Las Tablas

  • 95 octanos: 0.903
  • 91 octanos: 0.859
  • Diésel: 0.882

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 0.911
  • 91 octanos: 0.866
  • Diésel: 0.890

Volcán

  • 95 octanos: 0.914
  • 91 octanos: 0.869
  • Diésel: 0.893

Changuinola

  • 95 octanos: 0.938
  • 91 octanos: 0.893
  • Diésel: 0.917
