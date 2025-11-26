¡Sube la gasolina! Estos serán los nuevos precios máximos del combustible en diciembre

A partir del viernes 28 de noviembre y hasta el 12 de diciembre de 2025, aumentarán los precios máximos de venta de combustibles líquidos en Panamá. El litro de gasolina de 95 incrementará 8 centavos por litro; la de 91 octanos subirá 8 centavos; y el diésel 7 centavos.
Precios del combustible en Panamá
Panamá y Colón
- 95 octanos: 0.888
- 91 octanos: 0.843
- Diésel: 0.866
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 0.890
- 91 octanos: 0.845
- Diésel: 0.869
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 0.896
- 91 octanos: 0.851
- Diésel: 0.874
Las Tablas
- 95 octanos: 0.903
- 91 octanos: 0.859
- Diésel: 0.882
Boquete y frontera
- 95 octanos: 0.911
- 91 octanos: 0.866
- Diésel: 0.890
Volcán
- 95 octanos: 0.914
- 91 octanos: 0.869
- Diésel: 0.893
Changuinola
- 95 octanos: 0.938
- 91 octanos: 0.893
- Diésel: 0.917