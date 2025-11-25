Precio de la gasolina y diésel cambia a partir de esta semana ¿bajará o subirá el combustible?

Los precios del combustible en Panamá volverán a registrar un incremento esta semana, según la actualización emitida por la Secretaría Nacional de Energía (SNE). Hasta el viernes 28 de noviembre de 2025, la gasolina y diésel líquidos tendrán los siguientes ajustes por litro:

Aumentos establecidos a la gasolina y diésel

Gasolina de 95 octanos: +0.032 centésimos

+0.032 centésimos Gasolina de 91 octanos: +0.035 centésimos

+0.035 centésimos Diésel: +0.045 centésimos

Con esta variación, los consumidores deberán prepararse para un nuevo aumento en el costo de abastecer sus vehículos, lo que podría impactar el presupuesto familiar y algunas actividades del sector transporte.

¿Por qué suben los precios?

De acuerdo con la SNE, este ajuste forma parte del mecanismo de revisiones quincenales que se realiza tomando como referencia el comportamiento del mercado internacional del petróleo y sus derivados.

En las últimas semanas, los precios globales han mostrado fluctuaciones debido a factores como tensiones geopolíticas, variación en la producción de crudo y cambios en la demanda mundial, lo cual repercute directamente en los precios locales.

Revisión constante

La entidad recordó que estos ajustes buscan reflejar de manera transparente las condiciones reales del mercado internacional. Los nuevos precios se mantendrán vigentes por 14 días, hasta la próxima actualización que establecerá las tarifas para finales de noviembre.