Panamá Nacionales -  25 de noviembre de 2025 - 17:26

MEDUCA inaugura nuevas escuelas en Ngäbe Buglé en beneficio de más de 700 estudiantes

El MEDUCA detalló que las escuelas fueron equipadas con sistemas fotovoltaicos, alarmas contra incendios, comedor escolar y dormitorios para docentes.

MEDUCA inaugura nuevas escuelas en Ngäbe Buglé.

MEDUCA inaugura nuevas escuelas en Ngäbe Buglé.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) entregó tres nuevas escuelas en la comarca Ngäbe Buglé. Se trata de los centros educativos de Llano Iglesia, Alto Calabacito y Alto Bonito, que beneficiarán a más de 700 estudiantes.

Estas escuelas fueron equipadas con sistemas fotovoltaicos, alarmas contra incendios, comedor escolar, dormitorios para docentes, salones de informática, acceso a internet y tanques de reserva de agua.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1993433222026317877&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Meduca inaugura Gabinete Psicopedagógico en el Colegio San Miguel Arcángel

Vacantes docentes en PROVEL: MEDUCA abre el Concurso General de Nombramientos 2026

Meduca abre Concurso General de Nombramientos con nuevos requisitos

Recomendadas

Más Noticias