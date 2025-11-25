MEDUCA inaugura nuevas escuelas en Ngäbe Buglé en beneficio de más de 700 estudiantes

El Ministerio de Educación (MEDUCA) entregó tres nuevas escuelas en la comarca Ngäbe Buglé. Se trata de los centros educativos de Llano Iglesia, Alto Calabacito y Alto Bonito, que beneficiarán a más de 700 estudiantes.
Estas escuelas han sido equipadas con sistemas fotovoltaicos