Celebra el Aniversario de FUNDAPROMAT en su Festival Matemático Internacional.

La Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas ( FUNDAPROMAT ) invita a grandes y pequeños a participar en su Festival Matemático Internacional celebrando su sexto aniversario el próximo viernes 5 de diciembre.

En un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., estudiantes, docentes y padres de familia podrán explorar actividades divertidas de matemáticas recreativas accesibles para todas las edades en el Salón Veraguas, Segundo Piso, Hotel Marriott Panamá en Albrook Mall, Ciudad de Panamá. A través de este evento presencial, FUNDAPROMAT busca cambiar esa percepción negativa que tienen tantas personas hacia las matemáticas. Además, busca inspirar a la juventud panameña a que se entusiasme por estudiar matemáticas o seguir una carrera científica.

Festival 2025 Dic. FUNDAPROMAT invita a grandes y pequeños a participar en su Festival Matemático Internacional. Cortesía

En esta fecha tan especial, los facilitadores de las mesas del Festival serán los voluntarios internacionales de la Fundación provenientes de Chile, Perú, México, Argentina, Colombia, Guatemala, España y Portugal. En particular, FUNDAPROMAT agradece el apoyo de la Embajada de Portugal en Panamá y del Instituto Camões para realizar esta gran celebración.

Este evento presencial de entrada gratuita para toda la familia también contará con la participación especial de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), el Centro de Ciencias y Arte Explora, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), el Centro de Innovación en Ciencias Espaciales de Panamá (CENACEP), el Centro Nacional de Metrología de Panamá (CENAMEP AIP) e INFOPLAZAS AIP.

Foto 1 (2) Este evento contará con la participación especial de la SENACYT. Cortesía

“Yo tuve la suerte de tener a un papá que siempre le han gustado las matemáticas y gracias a él, yo aprendí a amarlas también. Lastimosamente no todos tenemos a alguien en nuestras vidas quien nos pueda enseñar la belleza y la riqueza de esta ciencia. Es justamente por eso que existe FUNDAPROMAT. En este Festival que estamos organizando para la comunidad panameña, esperamos poder convencer al público en general de que las matemáticas no sólo son divertidas, sino que también tienen muchas aplicaciones muy interesantes en la vida diaria y en otras disciplinas. ¡Ven con toda tu familia a jugar y disfrutar con nosotros que ya cumplimos 6 añitos!” – señaló la Dra. Jeanette Shakalli, Directora Ejecutiva de FUNDAPROMAT.

La Doctora en Matemáticas también resaltó que: “Si eres docente de algún centro educativo en la República de Panamá y deseas asistir con un grupo de estudiantes a esta gran celebración, contáctanos al whatsapp 6990-1458 o al correo [email protected] para coordinar su participación.”