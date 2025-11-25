Lotto y Pega 3 Entretenimiento -  25 de noviembre de 2025 - 20:30

¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 25 de noviembre de 2025

La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3, correspondiente al martes 25 de noviembre de 2025.

Los resultados del Pega 3 de 25 de noviembre de 2025

Los números que salieron para el Pega 3 fueron:

  • 7
  • 3
  • 2

Resultados de la Lotto del 25 de n

Screenshot_20251125_202852_Instagram

oviembre de 2025

Los números que salieron en la Lotto fueron:

  • 13
  • 29
  • 35
  • 23
  • 30
  • 21
Screenshot_20251125_202726_Instagram

Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3

El próximo sorteo se realizará el próximo sábado 29 de noviembre a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).

Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.

