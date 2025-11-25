¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 25 de noviembre de 2025

Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 25 de noviembre de 2025.

La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3, correspondiente al martes 25 de noviembre de 2025.

Los números que salieron para el Pega 3 fueron:

7

3

2

Resultados de la Lotto del 25 de n

Screenshot_20251125_202852_Instagram

oviembre de 2025

Los números que salieron en la Lotto fueron:

13

29

35

23

30

21

Screenshot_20251125_202726_Instagram

Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3

El próximo sorteo se realizará el próximo sábado 29 de noviembre a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).

Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.