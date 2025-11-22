Panamá Entretenimiento -  22 de noviembre de 2025 - 20:09

¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 22 de noviembre de 2025

Aquí están los resultados del sorteo de La Lotto y Pega 3, los juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce cuándo será el próximo sorteo.

¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3, correspondiente al sábado 22 de noviembre de 2025.

Los resultados del Pega 3 de 22 de noviembre de 2025

Los números que salieron para el Pega 3 fueron:

  • 2
  • 7
  • 4

Resultados de la Lotto del 22 de noviembre de 2025

Los números que salieron en la Lotto fueron:

  • 28
  • 37
  • 11
  • 33
  • 29
  • 32

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?

El próximo sorteo se realizará el próximo martes 25 de noviembre a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).

Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.

