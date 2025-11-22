Juan Diego Vásquez cuestiona declaraciones del presidente Mulino sobre el Tribunal Electoral

El exdiputado y presidente de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez , cuestionó las recientes declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, emitidas durante una entrevista en Costa Rica.

En conversación con RPC Radio, Vásquez afirmó que las palabras del mandatario “ponen en entredicho toda la democracia del país”, advirtiendo que el tono y el contenido de las declaraciones generan preocupación en sectores que defienden el Estado de derecho y la institucionalidad del país.

Juan Diego Vásquez cuestiona declaraciones del presidente Mulino

El exdiputado y presidente de la Coalición @vamosporpanama, @JDVasquezGut, opinó en una entrevista a @rpc_radio, que las declaraciones del presidente de la República, @JoseRaulMulino, en Costa Rica "pone en entredicho toda la democracia del país". pic.twitter.com/qy6tw1QMHZ — Telemetro Reporta (@TReporta) November 22, 2025

Aunque no profundizó en detalles durante la entrevista, el dirigente político señaló que expresiones como las realizadas por el presidente pueden interpretarse como un mensaje de confrontación hacia organismos que juegan un papel clave en la vida democrática panameña.

Vásquez reiteró que los liderazgos políticos deben actuar con responsabilidad, especialmente cuando se trata de declaraciones en foros internacionales, donde la imagen y la estabilidad del país también están en juego. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha respondido a las declaraciones del exdiputado.