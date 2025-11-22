MINSEG despliega unidades para el operativo "Fin de Año Seguro 2025"

Un total de 12,341 unidades de los estamentos de seguridad serán desplegadas a partir del 1 de diciembre como parte del operativo “Fin de Año Seguro 2025”, una estrategia del Ministerio de Seguridad (MINSEG) para reforzar la vigilancia durante las festividades de diciembre.
El plan contempla acciones integrales de prevención del delito, patrullajes intensificados, controles migratorios, seguridad marítima y aérea, atención de emergencias y protección tanto de residentes como de turistas que visitan el país en esta temporada.
MINSEG movilizará 12,341 unidades desde el 1 de diciembre
De acuerdo con el MINSEG, la distribución del personal será la siguiente:
- Policía Nacional: 7,207 unidades
- Servicio Nacional Aeronaval (SENAN): 2,715 unidades
- SENAFRONT: 1,500 unidades
- Servicio Nacional de Migración: 818 unidades
- SUME 911: 101 colaboradores, entre paramédicos y personal administrativo
El Ministerio destacó que diciembre es uno de los meses con mayor movilidad comercial, turística y social, por lo que el dispositivo de seguridad busca garantizar un ambiente seguro en áreas residenciales, centros comerciales, zonas de esparcimiento, terminales y carreteras del país.
Las autoridades hicieron un llamado a la población a colaborar con las medidas de seguridad, seguir las recomendaciones y reportar cualquier situación irregular.