MINSEG despliega unidades para el operativo "Fin de Año Seguro 2025"

Un total de 12,341 unidades de los estamentos de seguridad serán desplegadas a partir del 1 de diciembre como parte del operativo “Fin de Año Seguro 2025”, una estrategia del Ministerio de Seguridad ( MINSEG ) para reforzar la vigilancia durante las festividades de diciembre.

El plan contempla acciones integrales de prevención del delito, patrullajes intensificados, controles migratorios, seguridad marítima y aérea, atención de emergencias y protección tanto de residentes como de turistas que visitan el país en esta temporada.

MINSEG movilizará 12,341 unidades desde el 1 de diciembre

De acuerdo con el MINSEG, la distribución del personal será la siguiente:

Policía Nacional: 7,207 unidades

7,207 unidades Servicio Nacional Aeronaval (SENAN): 2,715 unidades

2,715 unidades SENAFRONT: 1,500 unidades

1,500 unidades Servicio Nacional de Migración: 818 unidades

818 unidades SUME 911: 101 colaboradores, entre paramédicos y personal administrativo

El Ministerio destacó que diciembre es uno de los meses con mayor movilidad comercial, turística y social, por lo que el dispositivo de seguridad busca garantizar un ambiente seguro en áreas residenciales, centros comerciales, zonas de esparcimiento, terminales y carreteras del país.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a colaborar con las medidas de seguridad, seguir las recomendaciones y reportar cualquier situación irregular.