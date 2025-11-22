Pago del PASE-U: presentan taller "Escuchar para sanar" para el Programa Escuela para Padres

A poco tiempo para que culmine el tercer trimestre y a su vez anuncien el tercer pago del PASE-U , el Programa Escuela para Padres anunció su próximo taller titulado “Escuchar para sanar”, una iniciativa enfocada en fortalecer la comunicación familiar y promover herramientas emocionales para padres, madres y acudientes.

Este sábado, el equipo organizador participó en la feria del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) “Pintemos Panamá de Valores”, realizada en el Parque Omar, donde presentaron el programa e invitaron a las familias a sumarse a las jornadas formativas.

PASE-U: Taller “Escuchar para sanar” de Escuela para Padres

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/1992312267111538741&partner=&hide_thread=false Se acerca el Programa Escuela para Padres: ‘Escuchar para sanar’



Hoy estuvimos en el Parque Omar, participando en la feria del @MIDESPma “Pintemos Panamá de Valores”, promoviendo este taller que nace del poderoso mensaje de Tilo y nos recuerda que escuchar también es un acto de… pic.twitter.com/TZHg6kAhQe — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) November 22, 2025

El taller se inspira en el mensaje compartido por Tilo, cuyo llamado a la empatía y al acompañamiento emocional ha resonado fuertemente en la comunidad educativa. La propuesta destaca que escuchar también es un acto de amor, capaz de sanar vínculos y transformar la convivencia en el hogar.

El Programa Escuela para Padres acompaña el proceso del PASE-U, brindando apoyo integral a las familias y reforzando valores esenciales para el bienestar estudiantil. La fecha y modalidad del taller serán anunciadas próximamente a través de los canales oficiales.