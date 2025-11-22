Panamá Nacionales -  22 de noviembre de 2025 - 16:21

MiAmbiente detecta tala ilegal de espavé en Panamá Oeste durante inspección

MiAmbiente y Policía Ambiental detectaron tala ilegal de espavé en Las Negritas. La madera fue decomisada y los responsables citados.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Durante una inspección realizada en el sector de Las Negritas, en la provincia de Panamá Oeste, personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en conjunto con unidades de la Policía Ambiental, detectó actividades de tala y procesamiento ilegal de madera de espavé sin los permisos correspondientes.

Las autoridades informaron que en el sitio se encontraron troncos y trozas listos para ser transportados, pese a que no existían autorizaciones vigentes para su extracción. Como parte del procedimiento, la madera fue decomisada y puesta bajo custodia mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales.

MiAmbiente detecta tala ilegal de espavé en Panamá Oeste

Los individuos responsables fueron debidamente citados para rendir declaración ante las instancias competentes.

MiAmbiente reiteró que continuará realizando operativos y patrullajes en áreas vulnerables para frenar la deforestación y el aprovechamiento ilegal de recursos forestales, una práctica que afecta los ecosistemas y la biodiversidad del país.

