Cobros ilegales: MIDA anuncia renovación del patronato de la Feria Internacional de La Chorrera

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) informó que el patronato de la Feria Internacional de La Chorrera cumplió su periodo de vigencia, por lo que el proceso para la elección de una nueva directiva ya se encuentra próximo a realizarse.

La entidad explicó que, debido al cambio de administración, es importante que los usuarios, proveedores y organizadores de actividades relacionadas con la feria realicen futuras contrataciones únicamente con los nuevos patronos, una vez sean oficialmente designados.

MIDA anuncia renovación del patronato de la Feria Internacional

El @MIDAPma informó que el patronato de la Feria Internacional de La Chorrera ha vencido su plazo de vigencia, por lo que está próximo a la elección de nuevos patronos, por lo que exhortó a los usuarios a realizar futuras contrataciones con la nueva directiva con el objetivo de… pic.twitter.com/858czL6uuT — Telemetro Reporta (@TReporta) November 22, 2025

El MIDA señaló que este aviso busca evitar cobros ilegales o gestiones no autorizadas, ya que el patronato saliente ya no tiene facultad para comprometer recursos ni celebrar acuerdos en nombre del evento ferial.

La institución reiteró su compromiso de acompañar el proceso de transición para garantizar transparencia, orden y el adecuado manejo administrativo de una de las ferias más importantes de Panamá Oeste.