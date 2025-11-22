Sismo de magnitud 4.7 se registra en la frontera entre Panamá y Costa Rica

El IGC reportó un sismo de 4.7 en la zona fronteriza

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) reportó este sábado un sismo de magnitud preliminar 4.7 registrado en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

De acuerdo con los primeros datos sísmicos, el movimiento fue percibido principalmente en comunidades cercanas al área limítrofe, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales ni personas afectadas.

El IGC reportó un sismo de 4.7 en la zona fronteriza con Costa Rica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1992322066574692493&partner=&hide_thread=false El Instituto de @igcpanamaup reportó un sismo de magnitud preliminar 4.7 en la zona fronteriza con Costa Rica. El @Sinaproc_Panama informó que mantiene monitoreo y no se han registrado afectaciones. https://t.co/tYe8N5JHdZ — Telemetro Reporta (@TReporta) November 22, 2025

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene un monitoreo constante tras el evento y, según sus evaluaciones iniciales, no se han registrado afectaciones en el territorio panameño.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones de prevención ante eventos sísmicos, así como informarse únicamente a través de fuentes oficiales.