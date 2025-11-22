Frontera Nacionales -  22 de noviembre de 2025 - 16:12

Sismo de magnitud 4.7 se registra en la frontera entre Panamá y Costa Rica

El IGC reportó un sismo de 4.7 en la zona fronteriza con Costa Rica. SINAPROC mantiene monitoreo y no hay reportes de afectaciones.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) reportó este sábado un sismo de magnitud preliminar 4.7 registrado en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

De acuerdo con los primeros datos sísmicos, el movimiento fue percibido principalmente en comunidades cercanas al área limítrofe, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales ni personas afectadas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene un monitoreo constante tras el evento y, según sus evaluaciones iniciales, no se han registrado afectaciones en el territorio panameño.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones de prevención ante eventos sísmicos, así como informarse únicamente a través de fuentes oficiales.

