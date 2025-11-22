Representante de Burunga y su padre son amenazados con machete y hacha en Arraiján

La representante del corregimiento de Burunga, en el distrito de Arraiján, Lohannyz Gaitán, y su padre fueron víctimas de amenazas de muerte el pasado viernes 21 de noviembre, cuando un sujeto armado con un machete y un hacha los atacó en el sector de 11 de Octubre, en Burunga, provincia de Panamá Oeste.
Representante de Burunga es amenazada con machete en Arraiján
Tras el ataque, la representante fue trasladada a un centro médico, donde recibe atención. No se ha precisado la gravedad de las lesiones.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar y ubicar al responsable, así como determinar las causas del incidente. La comunidad de Burunga se mantiene a la expectativa ante este nuevo hecho de violencia registrado en la zona