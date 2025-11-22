Representante de Burunga y su padre son amenazados con machete y hacha en Arraiján

La representante del corregimiento de Burunga, en el distrito de Arraiján, Lohannyz Gaitán, y su padre fueron víctimas de amenazas de muerte el pasado viernes 21 de noviembre, cuando un sujeto armado con un machete y un hacha los atacó en el sector de 11 de Octubre, en Burunga, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con la información preliminar, el agresor arremetió contra ambos mientras se encontraban en el área, ocasionando daños materiales. En imágenes divulgadas por las autoridades se observan los vehículos afectados tras el incidente.

Representante de Burunga es amenazada con machete en Arraiján

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/felixchaveztv/status/1992032976365027602?t=BpUnO6cJZrXoJsFF2ncbRw&s=19&partner=&hide_thread=false #LoÚltimo Un sujeto con un machete y un hacha amenazó de muerte a la representante de Burunga Lohannyz Gaitán y a su padre. El hecho ocurrió en el sector de la 11 de Octubre, Burunga. Así quedaron los vehículos. En estos momentos se encuentra en un centro médico. pic.twitter.com/hP9VKZzyaz — FÉLIX ANTONIO CHÁVEZ (@felixchaveztv) November 22, 2025

Tras el ataque, la representante fue trasladada a un centro médico, donde recibe atención. No se ha precisado la gravedad de las lesiones.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar y ubicar al responsable, así como determinar las causas del incidente. La comunidad de Burunga se mantiene a la expectativa ante este nuevo hecho de violencia registrado en la zona