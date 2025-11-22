PARLATINO aprueba leyes modelo y refuerza agenda por la paz 2025

La Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) desarrolló este viernes su segunda sesión ordinaria en la sede permanente del organismo en Panamá. El encuentro, liderado por el presidente del Parlamento, diputado Rolando González Patricio, permitió evaluar los avances del Programa de Desarrollo Institucional, que contempla tres ejes estratégicos y 32 líneas de acción, de las cuales 19 registran progreso significativo y 13 permanecen en ejecución.

Durante la sesión fueron aprobados ocho documentos clave para la región: cuatro leyes modelo y cuatro declaraciones en áreas consideradas prioritarias.

Las leyes modelo abordan:

Políticas penitenciarias con enfoque de género y uso restringido de la prisión preventiva.

Conservación del ambiente.

Creación de unidades de ciencias del comportamiento en el sector público.

Prevención de embarazos en adolescentes en América Latina y el Caribe.

Compromiso renovado con la paz regional

La Junta Directiva realizó un análisis profundo sobre los desafíos actuales para la paz en América Latina y el Caribe, reafirmando que este tema es prioritario dentro del Tratado de Institucionalización del organismo. Se acordó fortalecer la coordinación con el Consejo Consultivo, con énfasis en acciones que promuevan la estabilidad, el diálogo y el desarrollo sostenible.

El organismo informó avances en la cooperación parlamentaria con el Parlamento Panafricano, el Parlamento Árabe y la ASEAN, con el propósito de reforzar la voz del Sur Global en escenarios multilaterales.

Nuevos instrumentos y estructuras regionales

El diputado Carlos Núñez Salinas, presidente alterno, presentó el proyecto para crear el Observatorio de Políticas Públicas del PARLATINO, que fue aprobado como un mecanismo técnico permanente para generar conocimiento estratégico y evaluar el impacto de las leyes modelo en la región.

También se aprobó la creación de la Comisión Temporal del Caribe y nuevas designaciones en las comisiones de Asuntos Económicos y Salud.