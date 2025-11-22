Panamá Nacionales -  22 de noviembre de 2025 - 14:23

Interpol Panamá extradita a panameño buscado por secuestro y robo desde España

Interpol Panamá extraditó desde Madrid a un panameño con alerta roja por secuestro, robo y asociación ilícita cometidos en 2017 en David.

Interpol Panamá extradita a panameño buscado 

Interpol Panamá extradita a panameño buscado 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Oficina Central Nacional de Interpol Panamá logró la extradición desde Madrid, España, de un ciudadano panameño requerido por las autoridades nacionales por los delitos de secuestro, robo y asociación ilícita, en perjuicio de un empresario en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

El hombre mantenía una notificación roja emitida por Interpol tras ser vinculado al secuestro registrado el 3 de febrero de 2017, cuando la víctima fue retenida y despojada de sus pertenencias por un grupo que operaba de forma organizada.

Interpol Panamá extradita a panameño buscado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1992298156902781128&partner=&hide_thread=false

Las autoridades panameñas coordinaron su traslado con la Policía Nacional de España y agentes de Interpol, concretando su entrega en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde fue recibido por unidades especializadas y puesto a órdenes del Ministerio Público.

La institución destacó que esta acción forma parte del trabajo conjunto con organismos internacionales para ubicar y capturar a panameños que, tras cometer delitos graves, intentan evadir la justicia fuera del país.

El Ministerio Público continuará con las diligencias judiciales correspondientes a fin de avanzar en el proceso penal por los hechos ocurridos hace ocho años en Chiriquí.

En esta nota:
Seguir leyendo

MIDES realiza primer festival "Pintemos Panamá de Valores" para fortalecer a las familias

MiAmbiente detecta tala ilegal de espavé en Panamá Oeste durante inspección

Cobros ilegales: MIDA anuncia renovación del patronato de la Feria Internacional de La Chorrera

Recomendadas

Más Noticias