Interpol Panamá extradita a panameño buscado por secuestro y robo desde España

La Oficina Central Nacional de Interpol Panamá logró la extradición desde Madrid, España, de un ciudadano panameño requerido por las autoridades nacionales por los delitos de secuestro, robo y asociación ilícita, en perjuicio de un empresario en el distrito de David, provincia de Chiriquí.
El hombre mantenía una notificación roja emitida por Interpol tras ser vinculado al secuestro registrado el 3 de febrero de 2017, cuando la víctima fue retenida y despojada de sus pertenencias por un grupo que operaba de forma organizada.
Interpol Panamá extradita a panameño buscado
Las autoridades panameñas coordinaron su traslado con la Policía Nacional de España y agentes de Interpol, concretando su entrega en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde fue recibido por unidades especializadas y puesto a órdenes del Ministerio Público.
La institución destacó que esta acción forma parte del trabajo conjunto con organismos internacionales para ubicar y capturar a panameños que, tras cometer delitos graves, intentan evadir la justicia fuera del país.
El Ministerio Público continuará con las diligencias judiciales correspondientes a fin de avanzar en el proceso penal por los hechos ocurridos hace ocho años en Chiriquí.