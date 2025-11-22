IDAAN despliega más de 10 cuadrillas por fugas en Panamá Norte este sábado

Más de 10 cuadrillas del IDAAN trabajan este sábado en la reparación de daños y fugas de tuberías en diversos sectores de Panamá Norte, como parte del operativo “Panamá Sin Fugas”, una jornada dirigida a reducir pérdidas de agua potable y mejorar el servicio en las comunidades.

La entidad informó que los equipos se encuentran desplegados desde tempranas horas en áreas donde se registran reportes recurrentes de fugas, daños por presión y deterioro de la red de distribución. Entre las zonas atendidas se incluyen barriadas y corregimientos con alto crecimiento poblacional, donde la demanda de agua se ha incrementado en los últimos años.

IDAAN despliega más de 10 cuadrillas por fugas en Panamá Norte

El IDAAN advirtió que, debido a las labores de excavación, cierre de válvulas y maniobras técnicas, algunos sectores podrían experimentar baja presión o incluso interrupciones temporales del suministro durante el desarrollo del operativo.

La institución reiteró que estas jornadas forman parte de un esfuerzo continuo para combatir el desperdicio de agua y optimizar la red, en momentos en que el país enfrenta retos por el manejo del recurso hídrico.

El operativo “Panamá Sin Fugas” continuará ejecutándose durante los próximos días, mientras se monitorean los puntos críticos reportados por la ciudadanía.