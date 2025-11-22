MIDES realiza primer festival "Pintemos Panamá de Valores" para fortalecer a las familias

Con el objetivo de crear espacios que fortalezcan a las familias panameñas, el Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) , en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Valores Familiares, Cívicos, Éticos y Morales, realizó su primer festival orientado a promover principios y buenas prácticas de convivencia.

El evento reunió a cientos de personas en un ambiente sano y participativo, donde el mensaje central fue reafirmar la importancia de los valores como base de una sociedad más unida, solidaria y respetuosa.

MIDES realiza primer festival “Pintemos Panamá de Valores”

image

La ministra Beatriz Carles, acompañada de su equipo de trabajo, encabezó la jornada denominada “Pintemos Panamá de Valores”, una actividad que forma parte de una política de Estado que sitúa al hogar y a la familia en el centro de la transformación social.

“Con este festival queremos recordar el papel fundamental de la familia en la construcción de un país forjado en valores. Porque es en el hogar donde nacen y se fortalecen los principios que acompañan nuestra vida como personas y como ciudadanos”, expresó la ministra. “Con este festival queremos recordar el papel fundamental de la familia en la construcción de un país forjado en valores. Porque es en el hogar donde nacen y se fortalecen los principios que acompañan nuestra vida como personas y como ciudadanos”, expresó la ministra.

Para la ministra, este festival simboliza el país que Panamá aspira a construir: uno donde cada persona sea respetada; donde niños, niñas y adolescentes se sientan valorados y protegidos; y donde el cambio positivo inicia en casa, continúa en la escuela y se fortalece en la comunidad.