Últimos pagos del MIDES 2025: Fechas de retiro a 120 a los 65, Red de Oportunidades y SENAPAN

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) anunció el inicio del cuarto y último pago del año 2025 de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), beneficiando a miles de hogares a nivel nacional. Las jornadas de pago se desarrollarán del 17 de noviembre al 5 de diciembre, e incluyen los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio del SENAPAN.

Más de 6 mil nuevos beneficiarios se integran al sistema del MIDES

El MIDES confirmó además la incorporación de 6,142 nuevos beneficiarios, una medida que reafirma el compromiso del Gobierno con la equidad social y la ampliación de la protección estatal.

Esta nueva inclusión representa una inversión de B/. 1,862,070, dirigida especialmente a hogares en condición de pobreza y pobreza extrema que, en muchos casos, llevaban más de nueve años esperando ser integrados al programa. Solo en el cuarto pago del año, 2,184 panameños se sumaron a las listas activas, lo que representa un desembolso adicional de B/. 660,930.