Últimos feriados 2025: Día libre en Panamá será el próximo viernes

El mes de noviembre continúa siendo una de las épocas más esperadas por los panameños debido a las fiestas patrias, un período que concentra algunos de los días libres más representativos de la historia nacional. Estas fechas permiten recordar los acontecimientos que marcaron el rumbo de Panamá y también brindan espacios para actividades familiares, turismo interno y actos cívicos.

Día libre en Panamá será el próximo viernes

De acuerdo con el calendario oficial de feriados en Panamá para 2025, el próximo día libre nacional será el viernes 28 de noviembre, cuando la independencia de Panamá de España, hecho histórico ocurrido en 1821 y considerado uno de los pasos fundamentales hacia la independencia del país de España.

Estas jornadas de descanso, establecidas por ley, forman parte de la identidad cultural del país y son aprovechadas por miles de familias para recorrer los principales destinos turísticos, participar en actividades folclóricas o asistir a los actos cívicos que se desarrollan en distintos puntos del territorio nacional.