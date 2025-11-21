Panamá Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 13:43

IFARHU continuará este lunes 24 de noviembre con el segundo pago de la beca PASE-U

El IFARHU continuará los pagos del PASE-U el lunes 24 de noviembre de 2025 en la provincia de Bocas del Toro.

Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el lunes 24 de noviembre de 2025 con el segundo pago del PASE-U en la provincia de Bocas del Toro y el Archipiélago de Las Perlas.

Pago del PASE-U para el lunes 24 de noviembre

Provincia de Bocas del Toro

Chiriquí Grande

  • Santa Catalina: Santa Catalina y Loma Yuca.
  • Kusapín: Río Chiriquí, San Pedrito, Cañaveral.

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:
  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
