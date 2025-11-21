EN VIVO

¡EN VIVO! Resultados del Sorteo del Gordito del Zodíaco del 21 de noviembre de la Lotería Nacional de Panamá

Resultados del Sorteo del Gordito del Zodíaco

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo del Gordito del Zodíaco de la Lotería Nacional de Panamá que jugará hoy, 21 de noviembre de 2025.

Por Noemí Ruíz

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo del primer Gordito del Zodíaco de hoy 21 de noviembre de 2025.

Contenido relacionado: Mira la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 21 de noviembre 2025

RESULTADOS DEL SORTEO MIERCOLITO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

Primer premio: 4740

  • Letras: AACD
  • Serie: 16
  • Folio: 2

Segundo premio: 8453

Tercer premio: 2032

Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodiaco del 21 de noviembre de 2025

Para este sorteo del Gordito del Zodiaco del de la Lotería Nacional de Panamá, Chakatín ha dado a conocer los números de la Pirámide. Te presentamos los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodiaco del 21 de noviembre de 2025 aquí.

¿Cuánto es el premio del Gordito del Zodiaco del 21 de noviembre de 2025?

El Gordito del Zodiaco otorga premio de la siguiente forma:

  • Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.
  • Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.
  • Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.
¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo del Gordito del Zodíaco del 21 de noveimbre de 2025, de la Lotería Nacional de Panamá, se transmite a través de diferentes plataformas digitales en vivo como: Telemetro.com y MedcomGo.

