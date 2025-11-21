¡EN VIVO! Resultados del Sorteo del Gordito del Zodíaco del 21 de noviembre de la Lotería Nacional de Panamá

RESULTADOS DEL SORTEO MIERCOLITO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
Primer premio: 4740
- Letras: AACD
- Serie: 16
- Folio: 2
Segundo premio: 8453
Tercer premio: 2032
EN VIVO
Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo del Gordito del Zodíaco de la Lotería Nacional de Panamá que jugará hoy, 21 de noviembre de 2025.
Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo del primer Gordito del Zodíaco de hoy 21 de noviembre de 2025.
Contenido relacionado: Mira la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 21 de noviembre 2025