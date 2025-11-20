Adiós PASE-U: Esta podría ser la calificación que permitirá cobrar el pago por el IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) analiza un posible cambio que impactaría a miles de familias: elevar de 3.5 a 4.0 el promedio final mínimo necesario para que los estudiantes puedan recibir el beneficio del programa PASE-U , uno de los subsidios educativos más amplios del país.

IFARHU evalúa subir promedio a 4.0 para cobrar el PASE-U

Actualmente, más de 700 mil estudiantes de primaria, premedia y media tanto de centros oficiales como particulares reciben el pago anual del programa, lo que representa una inversión superior a 260 millones de balboas por parte del Estado.

Según fuentes internas, la propuesta forma parte de un proceso de evaluación orientado a “elevar la calidad educativa y asegurar que el beneficio llegue a quienes mantienen un rendimiento académico sobresaliente”. Sin embargo, el debate también incluye la preocupación de que un aumento del promedio deje por fuera a estudiantes en condiciones vulnerables o de zonas de difícil acceso, donde factores externos pueden afectar el rendimiento escolar.

Cambios en la forma de cobro: tarjetas Clave en evaluación

Además del posible incremento del promedio, el IFARHU también evalúa implementar la entrega de tarjetas Clave Social para agilizar los pagos del PASE-U. Esta modalidad permitiría un retiro más rápido y disminuiría inconsistencias detectadas en el sistema actual de cheques, especialmente en comunidades donde la logística complica la distribución.

La propuesta se mantiene en análisis y podría formar parte de un paquete de reformas para modernizar y hacer más transparente el manejo del programa.

Mientras tanto, padres y estudiantes se mantienen a la expectativa. Si la medida de elevar el promedio a 4.0 avanza, representaría uno de los cambios más significativos para el programa desde su creación.