Décimo Tercer Mes diciembre 2025: MEF confirma fecha oficial de pago para funcionarios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la fecha oficial del tercer pago del Décimo Tercer Mes correspondiente al año 2025, un beneficio que forma parte de los derechos laborales establecidos en Panamá desde 1971.

Según el calendario divulgado por la institución, los trabajadores del sector público recibirán este desembolso el jueves 4 de diciembre de 2025, un ingreso adicional que cada año contribuye al alivio económico de miles de familias antes de las festividades de fin de año.

¿Cuándo se paga el décimo tercer mes en diciembre 2025?

Sector público: jueves 4 de diciembre de 2025

Este será el tercer y último pago del Décimo Tercer Mes del año, correspondiente al periodo trabajado de septiembre a diciembre.

Calendario de pago para funcionarios públicos – noviembre 2025

El MEF también recordó el calendario de quincenas para los funcionarios públicos durante noviembre, fechas que se mantienen distribuidas por grupos institucionales:

25 de noviembre – Grupo 1

26 de noviembre – Grupo 2

27 de noviembre – Grupo 3

El MEF reiteró que la Contraloría General de la República mantiene visible el calendario de pagos en su portal oficial, accesible para todos los funcionarios.