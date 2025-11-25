Panamá Nacionales -  25 de noviembre de 2025 - 15:15

Universidad de Panamá: ¿Cuándo termina el segundo semestre 2025?

La Universidad de Panamá culminará el segundo semestre 2025. Estos son los detalles importantes que debe conocer la comunidad universitaria.

El segundo semestre de la Universidad de Panamá esta pronto a finalizar.

Universidad de Panamá
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Si estudias en la Universidad de Panamá o estás atento a sus fechas académicas, es clave saber que el segundo semestre de 2025 tiene un final marcado oficialmente, con clases, exámenes y cierre administrativo.

Este anuncio académico marca el calendario para que los estudiantes se organicen de cara a los exámenes finales y conozcan las fechas en que recibirán sus calificaciones.

Universidad de Panamá aprueba Calendario Académico 2026: fechas de matrícula y clases

calendarioup2025.jpg
Universidad de Panamá - Calendario Académico 2025.

Universidad de Panamá: fechas de cierre del segundo semestre

El calendario académico de la Universidad de Panamá indica que el segundo semestre de 2025 comenzó el lunes 18 de agosto y finalizará el miércoles 31 de diciembre, aunque las clases terminan el sábado 29 de noviembre.

  • Último día de clases: 29 de noviembre
  • Exámenes finales: 1 al 13 de diciembre
  • Evaluaciones de recuperación: 15 al 22 de diciembre
  • Finalización oficial del semestre: 31 de diciembre
  • Vacaciones docentes: 1 al 30 de enero de 2026
UP-Universidad-de-Panamá-Telemetro.jpg
Estudiantes a la espera de sus ex&aacute;menes finales.

Estudiantes a la espera de sus exámenes finales.

¿Qué deben hacer los estudiantes antes del cierre?

Ante el cierre del semestre, se recomienda a los estudiantes que revisen sus horarios, verifiquen sus matriculas y comiencen a planear su preparación para los exámenes finales lo más pronto posible. También es importante tener en cuenta las fechas de recuperación para evitar perder la oportunidad de mejorar calificaciones.

En esta nota:
