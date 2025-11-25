Universidad de Panamá: ¿Cuándo termina el segundo semestre 2025?

Si estudias en la Universidad de Panamá o estás atento a sus fechas académicas, es clave saber que el segundo semestre de 2025 tiene un final marcado oficialmente, con clases, exámenes y cierre administrativo.
También te puede interesar: Universidad de Panamá aprueba Calendario Académico 2026: fechas de matrícula y clases
Universidad de Panamá: fechas de cierre del segundo semestre
El calendario académico de la Universidad de Panamá indica que el segundo semestre de 2025 comenzó el lunes 18 de agosto y finalizará el miércoles 31 de diciembre, aunque las clases terminan el sábado 29 de noviembre.
- Último día de clases: 29 de noviembre
- Exámenes finales: 1 al 13 de diciembre
- Evaluaciones de recuperación: 15 al 22 de diciembre
- Finalización oficial del semestre: 31 de diciembre
- Vacaciones docentes: 1 al 30 de enero de 2026
¿Qué deben hacer los estudiantes antes del cierre?
Ante el cierre del semestre, se recomienda a los estudiantes que revisen sus horarios, verifiquen sus matriculas y comiencen a planear su preparación para los exámenes finales lo más pronto posible. También es importante tener en cuenta las fechas de recuperación para evitar perder la oportunidad de mejorar calificaciones.