Universidad de Panamá pide al MEF avalar pago de gratificación anual a sus funcionarios

El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá (UP) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconsiderar el rechazo de los traslados presupuestarios necesarios para cumplir con el pago de la gratificación anual a los funcionarios de la institución.

El rector de la UP, Eduardo Flores, explicó que las solicitudes presentadas por la casa de estudios cumplen con los criterios de responsabilidad fiscal, legalidad y disponibilidad presupuestaria, y que, aun así, fueron negadas bajo el concepto de contención del gasto público.

Flores recordó que este beneficio se encuentra contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo 2024-2028, publicada en Gaceta Oficial, por lo que constituye un derecho adquirido para los colaboradores administrativos y docentes.

Universidad de Panamá pide al MEF reconsideración

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991901981196046658&partner=&hide_thread=false El Consejo Administrativo de la @UNIVERSIDAD_PMA solicitó al @Mef_Pma reconsiderar el rechazo de los traslados presupuestarios para el pago de la gratificación anual a los funcionarios de la institución.



El rector de la casa de estudios superiores, Eduardo Flores, explicó que… pic.twitter.com/IvW3T6F1Or — Telemetro Reporta (@TReporta) November 21, 2025

Según la institución, desde inicios de 2025 se han realizado gestiones internas para reforzar el renglón presupuestario destinado a estas gratificaciones, sustentadas en ahorros reales generados mensualmente en el rubro de Servicios Personales. Sin embargo, de todas las solicitudes de traslado presentadas, únicamente una fue refrendada en abril.

“Las restantes, que permanecieron sin respuesta durante meses, fueron rechazadas a finales de junio, lo que afecta el cumplimiento de obligaciones laborales reconocidas institucional y legalmente”, manifestó el rector. “Las restantes, que permanecieron sin respuesta durante meses, fueron rechazadas a finales de junio, lo que afecta el cumplimiento de obligaciones laborales reconocidas institucional y legalmente”, manifestó el rector.

La UP reiteró su llamado al MEF para facilitar los ajustes presupuestarios correspondientes y evitar que miles de funcionarios vean afectado un beneficio respaldado por normativa vigente.