¡Imperdible! Este domingo es el encendido de navideño de la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá realizará este domingo 30 de noviembre el encendido simultáneo del Festival Internacional Navideño City of Stars 2025, en 26 espacios públicos del distrito capital, a partir de las 6:00 p.m.
Panamá Centro
- Plaza Herrera (San Felipe)
- Fuente Anayansi, en la Cinta Costera
- Parque Santa Ana
- Rotonda de Curundú
- Puentes y pendones CC1 y CC2 en la Avenida Balboa
- Calle Uruguay
- Parque La Democracia
- Parque Eduardo Vallarino
- Isletas de la Avenida 12 de Octubre
- Calle Principal de Kuna Nega
- Parque-Vereda Afroantillana en Río Abajo
- Parque Amelia Denis de Icaza
- Parque Porras
- Parque Heliodoro Patiño (Juan Díaz)
Panamá Norte
- Cinta Norteña
- Parque Norte (Chilibre)
- Junta Comunal de Las Cumbres
- Parque Guarumal (Caimitillo)
- Parque Municipal de Alcalde Díaz
- Parque Jesús Buen Pastor (San Martín)
Panamá Este
- Parque Villa Catalina (Don Bosco)
- Parque de Las Madres (Pedregal)
- Parque Ciudad Jardín Las Mañanitas
- Parque Infantil de Pacora
- Parque Daniela Torrijos (Las Garzas)
- Rotonda La Siesta (Tocumen)
La Alcaldía destacó que este festival transformará la ciudad y representa una oportunidad de convivencia y armonía para la comunidad. Además, impulsará la economía local en áreas como gastronomía, transporte y turismo en toda la ciudad.