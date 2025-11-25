¡Imperdible! Este domingo es el encendido de navideño de la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá realizará este domingo 30 de noviembre el encendido simultáneo del Festival Internacional Navideño City of Stars 2025, en 26 espacios públicos del distrito capital, a partir de las 6:00 p.m.

Panamá Centro

Plaza Herrera (San Felipe)

Fuente Anayansi, en la Cinta Costera

Parque Santa Ana

Rotonda de Curundú

Puentes y pendones CC1 y CC2 en la Avenida Balboa

Calle Uruguay

Parque La Democracia

Parque Eduardo Vallarino

Isletas de la Avenida 12 de Octubre

Calle Principal de Kuna Nega

Parque-Vereda Afroantillana en Río Abajo

Parque Amelia Denis de Icaza

Parque Porras

Parque Heliodoro Patiño (Juan Díaz)

Panamá Norte

Cinta Norteña

Parque Norte (Chilibre)

Junta Comunal de Las Cumbres

Parque Guarumal (Caimitillo)

Parque Municipal de Alcalde Díaz

Parque Jesús Buen Pastor (San Martín)

Panamá Este

Parque Villa Catalina (Don Bosco)

Parque de Las Madres (Pedregal)

Parque Ciudad Jardín Las Mañanitas

Parque Infantil de Pacora

Parque Daniela Torrijos (Las Garzas)

Rotonda La Siesta (Tocumen)

La Alcaldía destacó que este festival transformará la ciudad y representa una oportunidad de convivencia y armonía para la comunidad. Además, impulsará la economía local en áreas como gastronomía, transporte y turismo en toda la ciudad.