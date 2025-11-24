Alcaldía avanza en preparativos del Festival City of Stars 2025, encendido será este domingo

La Alcaldía de Panamá continúa ejecutando el ‘Plan de Embellecimiento y Preparativos’ para las actividades del Festival Internacional Navideño City of Stars 2025, con intervenciones en parques, áreas públicas y espacios recreativos del distrito capital.

Este sábado, el equipo de Servicio a la Comunidad realizó una jornada intensiva de limpieza, adecuación de áreas verdes y pintura de barandales, escaleras y postes en los parques de Santa Ana y Heliodoro Patiño, en el corregimiento de Juan Díaz.

Las labores buscan dejar en óptimas condiciones los espacios que forman parte de las rutas navideñas y puntos de encuentro para las familias durante diciembre.

Alcaldía de Panamá realiza pruebas de iluminación

Alcaldía de Panamá - Festival Navideño @MUPA

En horas de la noche, personal técnico de la Alcaldía continúa con las pruebas de iluminación festiva que serán parte del gran encendido de Navidad, programado para el 30 de noviembre.

Estas pruebas incluyen revisiones eléctricas, ajustes de cableado, verificación de estructuras y la instalación de elementos decorativos que formarán parte del recorrido oficial.

Un festival que transformará la ciudad

El Festival Internacional Navideño 2025 City of Stars es una celebración organizada por la Alcaldía de Panamá en alianza con el sector privado, organizaciones culturales, embajadas, empresas patrocinadoras y comunidades locales.

Durante todo el mes de diciembre, el distrito capital se convertirá en un escenario lleno de luces, arte, música y actividades familiares, con espectáculos, ferias, zonas interactivas y presentaciones culturales en distintos puntos de la ciudad.

La Alcaldía reiteró que continuará con las labores de embellecimiento y mantenimiento para garantizar una experiencia segura, atractiva y accesible para residentes y visitantes.