Panamá Nacionales -  18 de noviembre de 2025 - 13:26

Alcaldía de Panamá lanza campaña "Sonrisas que brillan" para donar juguetes

La Alcaldía de Panamá invita a donar juguetes nuevos para niños de 5 a 12 años como parte del proyecto navideño “Sonrisas que brillan”.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá inició su proyecto navideño “Sonrisas que brillan”, una campaña solidaria que invita a la ciudadanía a donar juguetes para llevar alegría a niños y niñas de comunidades de escasos recursos del Distrito Capital.

Desde hoy y hasta el 31 de diciembre, cada persona podrá llevar su donación al edificio Hatillo, en Calidonia, donde se instaló un Árbol de Navidad especial que se ilumina simbólicamente con cada obsequio recibido. “Cada juguete donado se convertirá en una estrella y cada estrella en una sonrisa”, destacó el municipio.

Los juguetes deben estar dirigidos a niños entre 5 y 12 años, ser nuevos, recreativos, didácticos, no bélicos, no requerir baterías y no estar forrados para facilitar su revisión y entrega.

Los regalos serán distribuidos durante actividades especiales organizadas por el municipio en la víspera del Día de Reyes Magos, beneficiando a menores que viven en los barrios más vulnerables del distrito.

Con esta iniciativa, la Alcaldía busca fomentar la solidaridad, promover la convivencia en estas fechas y mantener la esperanza viva entre las familias que más lo necesitan.

