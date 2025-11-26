Panamá Nacionales -  26 de noviembre de 2025 - 15:44

Visa para el Mundial 2026: embajador de EE. UU. insta a panameños a solicitar el trámite con anticipación

El embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, informó que ciudadanos colombianos podrán viajar a Panamá para realizar la solicitud de visa de turista.

Ana Canto
Por Ana Canto

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, instó a los panameños que deseen viajar a EE. UU. para ver los partidos de la Selección de Panamá en el Mundial 2026, en caso de que estos se disputen en territorio estadounidense, a iniciar desde ahora el proceso de solicitud de la visa de turista.

"El mejor momento para pedir su visa para ver un partido de Panamá dentro de los Estados Unidos visa es ahora, no esperen. Nuestra sección consular está manejando tiempo de no más de dos meses para conseguir una cita, sin embargo, es mejor solicitar su visa desde ya para no esperar al último momento”, expresó el embajador.

Asimismo, informó que ciudadanos colombianos podrán viajar a Panamá para realizar la solicitud de visa.

El costo del trámite es de B/. 185.00, y la embajada recomendó a los interesados entregar toda la documentación vigente.

Requisitos para solicitar la visa de Estados Unidos por el Mundial 2026

Para iniciar el trámite:

  • Completar el formulario DS-160 en el sitio web del Departamento de Estado de EE. UU.
  • Crear un perfil y agendar la cita en la plataforma USVISA-Info.com.
  • Pagar la tarifa de solicitud a través del sistema en línea.

Documentación necesaria:

  • Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez posterior al viaje.
  • Hoja de confirmación del formulario DS-160.
  • Fotografía reciente tamaño 2x2 pulgadas.

Posteriormente:

  • Asistir a la entrevista consular, donde un oficial evaluará y decidirá si se aprueba o no la solicitud.
  • Retirar el pasaporte con el visado, en caso de ser aprobado, en la sucursal de mensajería seleccionada durante el proceso.
