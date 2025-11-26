Visa para el Mundial 2026: embajador de EE. UU. insta a panameños a solicitar el trámite con anticipación

Embajador de EE. UU. en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

Por Ana Canto El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, instó a los panameños que deseen viajar a EE. UU. para ver los partidos de la Selección de Panamá en el Mundial 2026, en caso de que estos se disputen en territorio estadounidense, a iniciar desde ahora el proceso de solicitud de la visa de turista.

"El mejor momento para pedir su visa para ver un partido de Panamá dentro de los Estados Unidos visa es ahora, no esperen. Nuestra sección consular está manejando tiempo de no más de dos meses para conseguir una cita, sin embargo, es mejor solicitar su visa desde ya para no esperar al último momento”, expresó el embajador.

