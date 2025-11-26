Visa para el Mundial 2026: embajador de EE. UU. insta a panameños a solicitar el trámite con anticipación

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, instó a los panameños que deseen viajar a EE. UU. para ver los partidos de la Selección de Panamá en el Mundial 2026, en caso de que estos se disputen en territorio estadounidense, a iniciar desde ahora el proceso de solicitud de la visa de turista.
Asimismo, informó que ciudadanos colombianos podrán viajar a Panamá para realizar la solicitud de visa.
El costo del trámite es de B/. 185.00, y la embajada recomendó a los interesados entregar toda la documentación vigente.
Requisitos para solicitar la visa de Estados Unidos por el Mundial 2026
Para iniciar el trámite:
- Completar el formulario DS-160 en el sitio web del Departamento de Estado de EE. UU.
- Crear un perfil y agendar la cita en la plataforma USVISA-Info.com.
- Pagar la tarifa de solicitud a través del sistema en línea.
Documentación necesaria:
- Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez posterior al viaje.
- Hoja de confirmación del formulario DS-160.
- Fotografía reciente tamaño 2x2 pulgadas.
Posteriormente:
- Asistir a la entrevista consular, donde un oficial evaluará y decidirá si se aprueba o no la solicitud.
- Retirar el pasaporte con el visado, en caso de ser aprobado, en la sucursal de mensajería seleccionada durante el proceso.