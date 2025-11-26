Alcaldía de Panamá regula el "Casco Peatonal" con nuevas normas y sanciones

La Alcaldía de Panamá promulgó el Decreto Alcaldicio N.° 13, que establece las normas para el desarrollo del proyecto cultural y turístico “Casco Peatonal”, el cual habilita varias calles del Casco Antiguo como espacios de uso exclusivo para peatones durante las jornadas programadas.

El decreto define como área de tránsito exclusivo para peatones, mientras se ejecute el proyecto, las siguientes calles: Calle Central (entre Calle 2 Este y Calle 9), Pedro J. Sosa, José de Obaldía, Calle 7 San José, Calle 6 Nicanor Villalaz, Calle 5 San Pablo, Calle 4, Calle 3, Calle 8, Calle 2 Oeste y José D. de la Obaldía.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Casco Peatonal cierra noviembre con bazar, tamborito y encendido del Árbol de Navidad

Asimismo, establece las siguientes prohibiciones durante estas actividades:

Consumo y venta de bebidas alcohólicas sin autorización.

Venta ambulante no autorizada.

Ingreso de coolers, envases de vidrio o bebidas alcohólicas.

Instalación de mobiliario, toldas o estructuras sin permiso.

Manipulación de pirotecnia.

Uso de máscaras o elementos que impidan identificación después de las 6:00 p.m.

Equipos de sonido que excedan los niveles permitidos.

La coordinación y vigilancia del proyecto contará con el apoyo de la Policía Municipal, la Policía Nacional, el SPI, la ATTT y el Cuerpo de Bomberos, quienes garantizarán los cierres viales, la seguridad perimetral y el cumplimiento de las disposiciones del decreto.

Las sanciones por incumplir estas normas van de 50 dólares a 300 dólares, además de posibles horas de trabajo comunitario.