Alcaldía de Panamá regula el "Casco Peatonal" con nuevas normas y sanciones

La Alcaldía de Panamá promulgó el Decreto Alcaldicio N.° 13, que establece las normas para el desarrollo del proyecto cultural y turístico “Casco Peatonal”, el cual habilita varias calles del Casco Antiguo como espacios de uso exclusivo para peatones durante las jornadas programadas.
Le podría interesar: Casco Peatonal cierra noviembre con bazar, tamborito y encendido del Árbol de Navidad
Asimismo, establece las siguientes prohibiciones durante estas actividades:
- Consumo y venta de bebidas alcohólicas sin autorización.
- Venta ambulante no autorizada.
- Ingreso de coolers, envases de vidrio o bebidas alcohólicas.
- Instalación de mobiliario, toldas o estructuras sin permiso.
- Manipulación de pirotecnia.
- Uso de máscaras o elementos que impidan identificación después de las 6:00 p.m.
- Equipos de sonido que excedan los niveles permitidos.
La coordinación y vigilancia del proyecto contará con el apoyo de la Policía Municipal, la Policía Nacional, el SPI, la ATTT y el Cuerpo de Bomberos, quienes garantizarán los cierres viales, la seguridad perimetral y el cumplimiento de las disposiciones del decreto.
Las sanciones por incumplir estas normas van de 50 dólares a 300 dólares, además de posibles horas de trabajo comunitario.