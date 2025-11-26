Casco Peatonal cierra noviembre con bazar, tamborito y encendido del Árbol de Navidad

El mes de noviembre cerrará este domingo con múltiples actividades culturales, artísticas y folclóricas en el Casco Peatonal, a partir de las 8:00 a.m., con un Bazar Navideño en la Casa de la Municipalidad y el tradicional Tamborito del Callejón, que se realizará de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Por otro lado, comunicó que a las 6:00 p.m. está programado el gran encendido del Árbol de Navidad en la Cinta Costera, donde se ofrecerán presentaciones musicales y artísticas.
“Para facilitar el acceso de los visitantes, la plataforma de Uber ofrece un descuento y contaremos con transporte gratis de Bussmen, desde el parque Urracá en la Avenida Balboa; y el gimnasio Atheyna Baylon, en la Cinta Costera y las rutas de Mi Bus en su servicio regular”. indica.