Panamá Nacionales -  26 de noviembre de 2025 - 15:08

Casco Peatonal cierra noviembre con bazar, tamborito y encendido del Árbol de Navidad

En el Casco Peatonal no se permite ingresar con bebidas alcohólicas, hieleras, botellas de vidrio, objetos punzocortantes ni armas de fuego.

Casco Peatonal cierra noviembre con tamborito.

Casco Peatonal cierra noviembre con tamborito.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El mes de noviembre cerrará este domingo con múltiples actividades culturales, artísticas y folclóricas en el Casco Peatonal, a partir de las 8:00 a.m., con un Bazar Navideño en la Casa de la Municipalidad y el tradicional Tamborito del Callejón, que se realizará de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

A las 11:00 a.m. se llevará a cabo el Pasillo de Encantos Navideños y la Ruta del Sabor en el Mercado San Felipe Neri. La entidad recordó que en el Casco Peatonal no se permite ingresar con bebidas alcohólicas, hieleras, botellas de vidrio, objetos punzocortantes, armas de fuego ni equipos de sonido o unidades móviles.

Por otro lado, comunicó que a las 6:00 p.m. está programado el gran encendido del Árbol de Navidad en la Cinta Costera, donde se ofrecerán presentaciones musicales y artísticas.

“Para facilitar el acceso de los visitantes, la plataforma de Uber ofrece un descuento y contaremos con transporte gratis de Bussmen, desde el parque Urracá en la Avenida Balboa; y el gimnasio Atheyna Baylon, en la Cinta Costera y las rutas de Mi Bus en su servicio regular”. indica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1993766831606174095&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Airlines y FEPAFUT lanzan concurso "El avión de la Sele" para el diseño del avión rumbo al Mundial 2026

ATTT prohibe circulación de camiones a nivel nacional a partir del jueves 27 de noviembre

Visa para el Mundial 2026: embajador de EE. UU. insta a panameños a solicitar el trámite con anticipación

Recomendadas

Más Noticias