IMA arranca venta de jamón la próxima semana: ¿Qué trae las bolsas navideñas y cuánto costará?

IMA arranca venta de jamón la próxima semana: esto traerán las bolsas navideñas y este será su costo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) confirmó que la venta de jamón y la distribución de las esperadas bolsas navideñas arrancarán el próximo 2 de diciembre, como parte de las Naviferias 2025, que este año llegarán a más de 123 puntos en todo el país.

El director del IMA, Nilo Murillo, destacó que más de 200 mil bolsas ya han sido elaboradas, como parte del proceso que avanza con apoyo interinstitucional en todas las regionales. “Invitamos a todo el pueblo panameño a participar en estas Naviferias, que este año cubrirán más lugares y beneficiarán a más familias”, expresó.

¿Qué traerán las bolsas navideñas del IMA?

Las tradicionales bolsas, también conocidas como Caja Navideña, incluirán productos básicos y el esperado jamón:

10 libras de arroz

1 libra de sal

1 libra de azúcar

1 lata de guandú

1 jamón picnic con hueso

Embed - I M A P A N A M A en Instagram: "Naviferias del IMA beneficiarán a 500 mil familias El IMA ha iniciado la cuenta regresiva y trabaja a toda marcha en la organización de las Naviferias 2025, que comenzarán el próximo 2 de diciembre. Esta semana comenzó el proceso de armado 500 mil bolsas navideñas que se distribuirán en todo el país. Cada bolsa incluye 10 libras de arroz, 1 libra de sal, 1 libra de azúcar, una lata de guandú y un jamón picnic con hueso. El costo será de 15 balboas. Este esfuerzo es posible gracias al apoyo interinstitucional en todas las regionales del IMA. Hasta el momento, la producción supera las 100 mil bolsas. #ConPasoFirme" View this post on Instagram

El costo para este año será de B/.15.00, manteniendo el precio accesible para miles de hogares. El IMA inició esta semana el armado de 500 mil bolsas navideñas, que serán distribuidas a nivel nacional. Hasta el momento, la producción supera las 100 mil unidades, gracias al trabajo coordinado entre las gobernaciones, instituciones de seguridad y equipos regionales.

Arranque simultáneo en varias provincias

Del 2 al 5 de diciembre, las Naviferias se desarrollarán simultáneamente en:

Chiriquí

Los Santos

Herrera

Panamá (Chepo)

Durante las semanas siguientes, la actividad se moverá a más de 120 comunidades, incluyendo provincias y zonas comarcales.

Mayor cobertura para 2025

Para este año, el IMA ampliará significativamente su alcance:

89 Naviferias en 2024

123 Naviferias previstas para 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1993637377835717039&partner=&hide_thread=false El 2 y 3 de diciembre se llevarán a cabo las naviferias en la provincia de Los Santos, personal del @IMA_Pma se desplazará primero a Las Tablas, Guararé y La Villa, y posteriormente a Macaracas,Tonosí, Pedasí y Pocrí. pic.twitter.com/KHR1Al0J24 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 26, 2025

El objetivo es llegar a más comunidades, reducir costos para las familias y garantizar que la temporada navideña sea accesible para todos.