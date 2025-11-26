Auditoría a mina de Donoso concluirá en febrero, confirma MICI

El director nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Alfredo Burgos, informó que la auditoría independiente realizada a la mina ubicada en Donoso, Colón, entró en su fase final y se prevé que concluya a finales de febrero del próximo año.
Burgos explicó que el proceso ha avanzado conforme al cronograma técnico establecido, e incluye la revisión de aspectos ambientales, legales, operativos y de cumplimiento administrativo. La culminación del informe permitirá al Gobierno “contar con una radiografía completa de la situación actual de la mina”, afirmó.
Auditoría a la mina de Donoso está en su fase final
Según el director, una vez entregado el documento, el Ejecutivo podrá analizar con precisión las condiciones de la concesión, los hallazgos ambientales y técnicos, y las posibles rutas de acción para definir el futuro de la operación minera en Donoso, un tema que ha generado un intenso debate nacional en el último año.
“El informe será determinante para tomar decisiones basadas en evidencia y no en especulaciones”, sostuvo Burgos, quien reiteró que la auditoría busca garantizar transparencia y claridad sobre la situación de la mina.
¿Qué evalúa la auditoría?
De acuerdo con el MICI, el análisis incluye:
- Revisión de impactos ambientales y cumplimiento de normativas vigentes.
- Evaluación de procesos operativos y de seguridad industrial.
- Verificación de documentación legal y contractual.
- Situación actual de la infraestructura y equipos en sitio.
Una decisión clave para el país
La situación de la mina de Donoso se mantiene como uno de los temas económicos y ambientales más sensibles en Panamá. La conclusión de la auditoría en febrero abrirá la puerta a definiciones sobre si la operación podrá reactivarse, modificarse o permanecer cerrada bajo nuevas condiciones.
El MICI indicó que cualquier decisión será comunicada al país de forma oficial una vez concluya el análisis técnico y jurídico del informe final.