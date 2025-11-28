Panamá Nacionales -

Ministros explican avance de proyectos que se ejecutan en Boquete y Tierras Altas

Autoridades del Gobierno participan de los actos protocolares del 28 de noviembre en la ciudad de Boquete. El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, detalló el operativo de seguridad que se ha desplegado por esta fecha. A su vez, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó los proyectos que se ejecutan en Boquete, mientras que el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, reveló que las 70 unidades de vivienda que se construyeron en Paso Ancho, no han sido entregadas hasta garantizar el suministro de agua potable.