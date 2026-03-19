Alcaldía de Panamá recibe respaldo para proyectos de seguridad y modernización

La Alcaldía de Panamá recibió el respaldo mayoritario de los residentes del distrito para ejecutar tres proyectos estratégicos de modernización urbana y seguridad ciudadana. Durante una Audiencia Pública celebrada en la Casa Club del Parque Omar, los moradores avalaron una inversión global de $29 millones de dólares, financiada a través de fondos del Impuesto de Inmuebles (IBI).

Con 183 votos a favor, se aprobó la creación de un ecosistema de monitoreo de última generación para los 26 corregimientos. Actualmente, la capital, con más de un millón de habitantes, solo cuenta con 181 cámaras, de las cuales apenas 81 están operativas. El alcalde Mayer Mizrachi contrastó esta cifra con las 550 cámaras que posee el centro comercial Multiplaza, subrayando la urgencia de modernizar la red municipal.

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El nuevo sistema integrará:

Inteligencia Artificial para la detección temprana de incidentes.

Reconocimiento facial y de placas en tiempo real.

Análisis de datos para optimizar el despliegue del recurso humano.

Paradas de Buses Inteligentes ($2 millones)

Avalado con 188 votos, este proyecto transformará las paradas en estaciones tecnológicas. Las nuevas estructuras contarán con:

Conexión Wi-Fi y puertos USB para los usuarios.

Botones de pánico y cámaras de seguridad.

Tótems informativos con datos de rutas en tiempo real.

Señalización Peatonal "Zebra Smart" ($2 millones)

Con 182 votos a favor, se implementará un moderno sistema de pasos peatonales con tecnología de alta reflectividad e iluminación inteligente. El proyecto incluye rampas accesibles y sensores de alertas luminosas diseñados para reducir drásticamente el riesgo de atropellos en el distrito.