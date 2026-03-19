Alcaldía de Panamá recibe respaldo para proyectos de seguridad y modernización

La Alcaldía de Panamá recibió el respaldo mayoritario de los residentes del distrito para ejecutar tres proyectos estratégicos de modernización urbana y seguridad ciudadana. Durante una Audiencia Pública celebrada en la Casa Club del Parque Omar, los moradores avalaron una inversión global de $29 millones de dólares, financiada a través de fondos del Impuesto de Inmuebles (IBI).
El nuevo sistema integrará:
- Inteligencia Artificial para la detección temprana de incidentes.
- Reconocimiento facial y de placas en tiempo real.
- Análisis de datos para optimizar el despliegue del recurso humano.
Paradas de Buses Inteligentes ($2 millones)
Avalado con 188 votos, este proyecto transformará las paradas en estaciones tecnológicas. Las nuevas estructuras contarán con:
- Conexión Wi-Fi y puertos USB para los usuarios.
- Botones de pánico y cámaras de seguridad.
- Tótems informativos con datos de rutas en tiempo real.
Señalización Peatonal "Zebra Smart" ($2 millones)
Con 182 votos a favor, se implementará un moderno sistema de pasos peatonales con tecnología de alta reflectividad e iluminación inteligente. El proyecto incluye rampas accesibles y sensores de alertas luminosas diseñados para reducir drásticamente el riesgo de atropellos en el distrito.