Proyectos del IDAAN en Bocas del Toro avanzan hasta un 79%

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre el avance de varios proyectos de agua potable que se desarrollan en la provincia de Bocas del Toro.

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Avances del IDAAN por proyecto

De acuerdo con la entidad, las obras presentan el siguiente progreso:

El Silencio – Bonyic: 52% de avance

52% de avance Sibube – Las Tablas: 79% de avance

79% de avance Planta potabilizadora de Chiriquí Grande: 65% de avance

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043725930179252683?s=20&partner=&hide_thread=false El @IDAANinforma brindó detalles de cómo avanzan los proyectos que se ejecutan en la provincia de Bocas del Toro.

El proyecto El Silencio–Bonyic tiene un 52% de avance; el Sibube–Las Tablas presenta un 79% de avance, mientras que la planta potabilizadora de Chiriquí Grande un… pic.twitter.com/S9XKRURpuj — Telemetro Reporta (@TReporta) April 13, 2026

Mejora en el acceso al agua

Estos proyectos forman parte de los esfuerzos para fortalecer el suministro de agua potable en comunidades de difícil acceso, mejorando la calidad de vida de los residentes en la región.

Seguimiento a las obras

El IDAAN indicó que mantiene supervisión constante para garantizar el cumplimiento de los plazos y la correcta ejecución de los trabajos.