Proyectos del IDAAN en Bocas del Toro avanzan hasta un 79%

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre el avance de varios proyectos de agua potable que se desarrollan en la provincia de Bocas del Toro.
Avances del IDAAN por proyecto
De acuerdo con la entidad, las obras presentan el siguiente progreso:
- El Silencio – Bonyic: 52% de avance
- Sibube – Las Tablas: 79% de avance
- Planta potabilizadora de Chiriquí Grande: 65% de avance
Mejora en el acceso al agua
Estos proyectos forman parte de los esfuerzos para fortalecer el suministro de agua potable en comunidades de difícil acceso, mejorando la calidad de vida de los residentes en la región.
Seguimiento a las obras
El IDAAN indicó que mantiene supervisión constante para garantizar el cumplimiento de los plazos y la correcta ejecución de los trabajos.