Bocas del Toro Nacionales -  13 de abril de 2026 - 11:58

Proyectos del IDAAN en Bocas del Toro avanzan hasta un 79%

El IDAAN reporta avances de hasta 79% en proyectos de agua en Bocas del Toro. Conoce el estado de las obras.

Proyectos del IDAAN en Bocas del Toro 

Proyectos del IDAAN en Bocas del Toro 

@IDAAN

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre el avance de varios proyectos de agua potable que se desarrollan en la provincia de Bocas del Toro.

Avances del IDAAN por proyecto

De acuerdo con la entidad, las obras presentan el siguiente progreso:

  • El Silencio – Bonyic: 52% de avance
  • Sibube – Las Tablas: 79% de avance
  • Planta potabilizadora de Chiriquí Grande: 65% de avance
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043725930179252683?s=20&partner=&hide_thread=false

Mejora en el acceso al agua

Estos proyectos forman parte de los esfuerzos para fortalecer el suministro de agua potable en comunidades de difícil acceso, mejorando la calidad de vida de los residentes en la región.

Seguimiento a las obras

El IDAAN indicó que mantiene supervisión constante para garantizar el cumplimiento de los plazos y la correcta ejecución de los trabajos.

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN ajusta horario en agencia de Vía Brasil desde este 6 de abril

Falta de agua en Alcalde Díaz: IDAAN reporta incidencia y sectores afectados

Tu Carrera 2026 regresa para guiar a jóvenes en la elección de su futuro profesional

Recomendadas

Más Noticias