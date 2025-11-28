Caja Virtual: guía para descargar la ficha digital correspondiente a diciembre 2025

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que ya se encuentra disponible la ficha digital del periodo de diciembre de 2025 a través de la plataforma Mi Caja Digital, una herramienta clave para millones de asegurados en Panamá.

Este documento también conocido como ficha de seguro o talonario digital permite a trabajadores asalariados, independientes, voluntarios, jubilados y pensionados consultar su historial de aportes, validar su derecho a atención médica y realizar una variedad de trámites sin necesidad de visitar una agencia.

Pasos para descargar la ficha digital en diciembre 2025

Accede a la plataforma:

Ingresa a micajadigital.css.gob.pa con tu usuario y contraseña registrados en Caja Virtual CSS.

Selecciona el servicio:

Desde el menú principal, entra en “Mis Servicios” y luego selecciona “Mi ficha digital”.

Elige el periodo:

Selecciona diciembre 2025 para visualizar la ficha correspondiente.

Ficha digital por la CSS Telemetro Reporta

Descarga el PDF:

Haz clic en el ícono de descarga para guardar el documento en tu computador o celular.

Imprime (opcional):

Si necesitas presentarla físicamente para un trámite laboral o consulta médica, abre el PDF y envíalo a imprimir.

La CSS destacó que la ficha digital forma parte de su plan de modernización tecnológica, orientado a agilizar procesos, reducir filas y mejorar la atención de los asegurados en todo el país. Con este documento, los usuarios pueden validar su derecho a servicios médicos, revisar sus aportes y mantener actualizada su información de forma rápida y segura.