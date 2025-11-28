Panamá Nacionales -  28 de noviembre de 2025 - 10:00

Caja Virtual: guía para descargar la ficha digital correspondiente a diciembre 2025

La CSS habilitó la ficha digital de diciembre 2025 en Mi Caja Digital. Conoce cómo descargarla, dónde encontrarla.

Guía para descargar la ficha digital 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que ya se encuentra disponible la ficha digital del periodo de diciembre de 2025 a través de la plataforma Mi Caja Digital, una herramienta clave para millones de asegurados en Panamá.

Este documento también conocido como ficha de seguro o talonario digital permite a trabajadores asalariados, independientes, voluntarios, jubilados y pensionados consultar su historial de aportes, validar su derecho a atención médica y realizar una variedad de trámites sin necesidad de visitar una agencia.

Pasos para descargar la ficha digital en diciembre 2025

  • Accede a la plataforma:

Ingresa a micajadigital.css.gob.pa con tu usuario y contraseña registrados en Caja Virtual CSS.

  • Selecciona el servicio:

Desde el menú principal, entra en “Mis Servicios” y luego selecciona “Mi ficha digital”.

  • Elige el periodo:

Selecciona diciembre 2025 para visualizar la ficha correspondiente.

Ficha digital por la CSS
  • Descarga el PDF:

Haz clic en el ícono de descarga para guardar el documento en tu computador o celular.

  • Imprime (opcional):

Si necesitas presentarla físicamente para un trámite laboral o consulta médica, abre el PDF y envíalo a imprimir.

La CSS destacó que la ficha digital forma parte de su plan de modernización tecnológica, orientado a agilizar procesos, reducir filas y mejorar la atención de los asegurados en todo el país. Con este documento, los usuarios pueden validar su derecho a servicios médicos, revisar sus aportes y mantener actualizada su información de forma rápida y segura.

