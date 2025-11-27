Hospital General de Bugaba, que iniciará operaciones este 28 de noviembre

Este jueves fue inaugurado el Hospital General de Bugaba José Félix Espinosa Barroso, una moderna instalación médica de dos niveles totalmente equipada, que contará con una capacidad proyectada de 172 camas una vez complete todas sus fases de operación.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSA), el nuevo hospital beneficiará a más de 171 mil residentes del distrito de Bugaba, quienes podrán recibir atención en las áreas de consulta externa, laboratorio y banco de sangre, imagenología, urgencias, y otros servicios esenciales.

Apertura gradual del Hospital de Bugaba

El MINSA detalló que el hospital iniciará operaciones desde las 12:01 a.m. de este viernes 28 de noviembre, con un proceso de apertura por etapas, distribuido de la siguiente manera:

Primeros 90 días: Funcionamiento del servicio de Urgencias, área de observación y servicios básicos.

Entre 3 y 6 meses: Inicio de la consulta externa y hospitalización parcial con 40 camas.

Entre 6 y 12 meses: Puesta en marcha de los quirófanos, área de maternidad y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Entre 12 y 18 meses: Activación completa de especialidades médicas, servicios de TAC/RMN, ampliación a una capacidad total de 130 camas y entrada en operación del hospital al 100%.

Este jueves se llevó a cabo la inauguración del Hospital General de Bugaba José Félix Espinosa Barroso, el cual cuenta con dos niveles completamente equipados y una capacidad total proyectada de 172 camas.

El @MINSAPma detalla que esta instalación beneficiará a 171 mil…



Áreas y servicios disponibles

La entidad agregó que el hospital cuenta con una infraestructura integral que incluye:

Farmacia

Morgue y patología

Administración y docencia

Lavandería, almacén, nutrición y dietética

Talleres y zona industrial

Edificio de quimioterapia y hemodiálisis

Hospitalización pediátrica

Medicina interna, ginecobstetricia, cirugía y neonatología

Unidad de Cuidados Intensivos

Área quirúrgica y ginecobstetricia

El MINSA destacó que esta obra representa un avance significativo para la red de servicios de salud en Chiriquí, permitiendo acercar la atención médica oportuna a miles de familias de la región.