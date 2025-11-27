Calendario escolar 2025: ¿cuándo finalizan las clases según el MEDUCA?

El calendario escolar de 2025 detalla que tanto el tercer trimestre como el año académico culminarán el viernes 19 de diciembre en los centros educativos oficiales y particulares. El Ministerio de Educación (MEDUCA) indicó que el balance y las graduaciones se realizarán del 22 al 30 de diciembre.
Calendario escolar 2026
Semana de organización docente: del 23 al 27 de febrero.
Primer Trimestre
- Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.
Primer receso escolar
- Del lunes 1 al viernes 5 de junio.
Segundo trimestre
- Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.
Segundo receso escolar
- Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.