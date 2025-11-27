Saneamiento de Panamá anuncia trabajos en Pueblo Nuevo y cambios viales

El Programa de Saneamiento de Panamá, a través del Consorcio BRD Matasnillo, informó que a partir del 3 de diciembre iniciará la construcción del pozo #19, proyecto que impactará principalmente a los residentes y comercios del corregimiento de Pueblo Nuevo y el área de la avenida Fernández de Córdoba.
Datos importantes para los conductores
- De 6:00 a.m. a 8:00 a.m.: ambos carriles funcionarán únicamente en dirección hacia el centro de la ciudad.
- Desde las 8:00 a.m. en adelante: la vía operará de forma bidireccional, con un carril hacia el centro y otro en dirección a Pueblo Nuevo.