Panamá Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 17:32

Saneamiento de Panamá anuncia trabajos en Pueblo Nuevo y cambios viales

Los trabajos del Programa de Saneamiento de Panamá tendrán una duración aproximada de 11 meses en la capital.

Saneamiento de Panamá anuncia trabajos en Pueblo Nuevo.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Programa de Saneamiento de Panamá, a través del Consorcio BRD Matasnillo, informó que a partir del 3 de diciembre iniciará la construcción del pozo #19, proyecto que impactará principalmente a los residentes y comercios del corregimiento de Pueblo Nuevo y el área de la avenida Fernández de Córdoba.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de 11 meses y se desarrollarán de lunes a sábado, las 24 horas del día.

