Gasolina baja y diésel sube: estos son los precios del combustible en Panamá hasta el 17 de octubre

La Secretaría Nacional de Energía compartió los nuevos precios de los combustibles en Panamá, que regirán desde este viernes 3 hasta el 17 de octubre. La gasolina de 95 octanos bajará 0.8 centésimos por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos disminuirá 1.6 centésimos por litro. En contraste, el diésel registrará un aumento de 1 centésimo por litro.
La entidad recordó que los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados (gasolinas y diésel), cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor para Panamá.
Precios del combustible en Panamá
Panamá y Colón
- 95 octanos: 0.914
- 91 octanos: 0.864
- Diésel: 0.840
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 0.917
- 91 octanos: 0.866
- Diésel: 0.843
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 0.922
- 91 octanos: 0.872
- Diésel: 0.848
Las Tablas
- 95 octanos: 0.930
- 91 octanos: 0.880
- Diésel: 0.853
Boquete y frontera
- 95 octanos: 0.938
- 91 octanos: 0.888
- Diésel: 0.864
Volcán
- 95 octanos: 0.940
- 91 octanos: 0.890
- Diésel: 0.866
Changuinola
- 95 octanos: 0.964
- 91 octanos: 0.914
- Diésel: 0.890