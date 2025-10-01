Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2025 - 15:07

Gasolina baja y diésel sube: estos son los precios del combustible en Panamá hasta el 17 de octubre

Los precios del combustible recordó que los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de gasolinas y el diésel.

Precios del combustible.

Combustible - Shutterstock
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Energía compartió los nuevos precios de los combustibles en Panamá, que regirán desde este viernes 3 hasta el 17 de octubre. La gasolina de 95 octanos bajará 0.8 centésimos por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos disminuirá 1.6 centésimos por litro. En contraste, el diésel registrará un aumento de 1 centésimo por litro.

Precios por galón:

  • Gasolina de 95 octanos: B/.3.45
  • Gasolina de 91 octanos: B/.3.27
  • Diésel: B/.3.17

La entidad recordó que los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados (gasolinas y diésel), cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor para Panamá.

Precios del combustible en Panamá

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 0.914
  • 91 octanos: 0.864
  • Diésel: 0.840

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 0.917
  • 91 octanos: 0.866
  • Diésel: 0.843

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 0.922
  • 91 octanos: 0.872
  • Diésel: 0.848

Las Tablas

  • 95 octanos: 0.930
  • 91 octanos: 0.880
  • Diésel: 0.853

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 0.938
  • 91 octanos: 0.888
  • Diésel: 0.864

Volcán

  • 95 octanos: 0.940
  • 91 octanos: 0.890
  • Diésel: 0.866

Changuinola

  • 95 octanos: 0.964
  • 91 octanos: 0.914
  • Diésel: 0.890
