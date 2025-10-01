Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2025 - 11:13

Calendario de pago del PASE-U 2025: razones de la suspensión del segundo desembolso

El IFARHU anunció el calendario de pago de la beca PASE-U 2025. Estos cobros iniciarán en las provincias de Los Santos y Herrera.

Calendario de pago de PASE-U 2025.

Calendario de pago de PASE-U 2025.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) inició este miércoles 1 de octubre el segundo pago del PASE-U, correspondiente al año 2025, mediante cheques, a estudiantes de las provincias de Herrera y Los Santos hasta las próximas fechas que anuncie la institución.

Causas para suspensión de la beca PASE-U 2025

  1. Incumplimiento de la asistencia mínima legalmente establecida para los niveles de primaria, premedia y media, según lo requerido para cada asignatura.
  2. Expulsión del estudiante del centro educativo.
  3. Uso inadecuado de la asignación económica otorgada por el programa.
  4. Presentación o uso de documentos falsificados o adulterados con la finalidad de optar por la asignación del programa.
  5. Inasistencia del acudiente o tutor legal del estudiante a las reuniones de seguimiento académico o de conducta con maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.
  6. Incurrir en infracciones a la ley penal, confirmadas mediante sentencia en firme.
  7. Traslado a un centro educativo particular que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
  8. Renuncia expresa del acudiente o tutor legal del estudiante.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/1973242998667485576&partner=&hide_thread=false

Pago del PASE-U 2025: centros de cobro

Provincia de Herrera

  • Miércoles 1 de octubre: distrito de Chitré
  • Jueves 2 de octubre: distritos de Ocú, Santa María y Parita.
  • Viernes 3 de octubre: distritos de Pesé, Las Minas y Los Pozos.

Provincia de Los Santos

  • Jueves 2 de octubre: distritos de Los Santos y Las Tablas.
  • Viernes 3 de octubre: distritos de Tonosí, Pedasí, Pocrí, Guararé y Macaracas.

Acceda al calendario de pagos de las provincias de Herrera y Los Santos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

En esta nota:
Seguir leyendo

Pago del PASE-U: estos son los documentos a entregar a partir del miércoles 1 de octubre

Pago del PASE-U 2025: lugares de entrega por el IFARHU para el miércoles 1 de octubre

Calendario de pago de becas 2025: cobro del PASE-U, estudiantes beneficiados y pendientes

Recomendadas

Más Noticias