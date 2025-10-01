Calendario de pago del PASE-U 2025: razones de la suspensión del segundo desembolso

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) inició este miércoles 1 de octubre el segundo pago del PASE-U, correspondiente al año 2025, mediante cheques, a estudiantes de las provincias de Herrera y Los Santos hasta las próximas fechas que anuncie la institución.
Causas para suspensión de la beca PASE-U 2025
- Incumplimiento de la asistencia mínima legalmente establecida para los niveles de primaria, premedia y media, según lo requerido para cada asignatura.
- Expulsión del estudiante del centro educativo.
- Uso inadecuado de la asignación económica otorgada por el programa.
- Presentación o uso de documentos falsificados o adulterados con la finalidad de optar por la asignación del programa.
- Inasistencia del acudiente o tutor legal del estudiante a las reuniones de seguimiento académico o de conducta con maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.
- Incurrir en infracciones a la ley penal, confirmadas mediante sentencia en firme.
- Traslado a un centro educativo particular que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
- Renuncia expresa del acudiente o tutor legal del estudiante.
Pago del PASE-U 2025: centros de cobro
Provincia de Herrera
- Miércoles 1 de octubre: distrito de Chitré
- Jueves 2 de octubre: distritos de Ocú, Santa María y Parita.
- Viernes 3 de octubre: distritos de Pesé, Las Minas y Los Pozos.
Provincia de Los Santos
- Jueves 2 de octubre: distritos de Los Santos y Las Tablas.
- Viernes 3 de octubre: distritos de Tonosí, Pedasí, Pocrí, Guararé y Macaracas.
Acceda al calendario de pagos de las provincias de Herrera y Los Santos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025