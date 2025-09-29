Calendario de pago de becas 2025: cobro del PASE-U, estudiantes beneficiados y pendientes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que un total de 771 mil estudiantes en todo el país recibirán el segundo pago del PASE-U 2025, por un monto global de B/.84 millones.
Durante esta semana, únicamente podrán cobrar el beneficio la población estudiantil de estas provincias. Próximamente, será el turno de las restantes.
Le podría interesar: IFARHU confirma fechas del lanzamiento del Concurso General de Becas y becas socioeconómicas
Pago del PASE-U 2025: provincias, fechas y centros de cobro
Provincia de Herrera
- Miércoles 1 de octubre: distrito de Chitré
- Jueves 2 de octubre: distritos de Ocú, Santa María y Parita.
- Viernes 3 de octubre: distritos de Pesé, Las Minas y Los Pozos.
Provincia de Los Santos
- Jueves 2 de octubre: distritos de Los Santos y Las Tablas.
- Viernes 3 de octubre: distritos de Tonosí, Pedasí, Pocrí, Guararé y Macaracas.
Acceda al calendario de pagos de las provincias de Herrera y Los Santos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025