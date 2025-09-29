Calendario de pago de becas 2025: cobro del PASE-U, estudiantes beneficiados y pendientes

Calendario de pago del PASE-U 2025. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que un total de 771 mil estudiantes en todo el país recibirán el segundo pago del PASE-U 2025, por un monto global de B/.84 millones.

La jornada de pagos iniciará del 1 al 3 de octubre en la provincia de Herrera, donde alrededor de 18 mil estudiantes serán beneficiados con este apoyo económico. Posteriormente, los días 2 y 3 de octubre, la entrega continuará en la provincia de Los Santos, con una cobertura de 13 mil beneficiarios.

Durante esta semana, únicamente podrán cobrar el beneficio la población estudiantil de estas provincias. Próximamente, será el turno de las restantes. Le podría interesar: IFARHU confirma fechas del lanzamiento del Concurso General de Becas y becas socioeconómicas Pago del PASE-U 2025: provincias, fechas y centros de cobro Provincia de Herrera Miércoles 1 de octubre: distrito de Chitré

distrito de Chitré Jueves 2 de octubre: distritos de Ocú, Santa María y Parita.

distritos de Ocú, Santa María y Parita. Viernes 3 de octubre: distritos de Pesé, Las Minas y Los Pozos. Provincia de Los Santos Jueves 2 de octubre: distritos de Los Santos y Las Tablas.

distritos de Los Santos y Las Tablas. Viernes 3 de octubre: distritos de Tonosí, Pedasí, Pocrí, Guararé y Macaracas. Acceda al calendario de pagos de las provincias de Herrera y Los Santos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/1971656812887003320&partner=&hide_thread=false El IFARHU informa que el 1 de octubre de 2025 iniciará el segundo pago del PASE-U para estudiantes de primaria, premedia y media, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Consulta fechas y lugares en https://t.co/xyM00ikFNx pic.twitter.com/RiJgQMfwEm — IFARHU (@IFARHU) September 26, 2025