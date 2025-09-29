Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 11:25

Calendario de pago de becas 2025: cobro del PASE-U, estudiantes beneficiados y pendientes

El miércoles 1 de octubre, el IFARHU iniciará los pagos de la beca PASE-U en las provincias de Herrera y Los Santos.

Calendario de pago del PASE-U 2025.

Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que un total de 771 mil estudiantes en todo el país recibirán el segundo pago del PASE-U 2025, por un monto global de B/.84 millones.

La jornada de pagos iniciará del 1 al 3 de octubre en la provincia de Herrera, donde alrededor de 18 mil estudiantes serán beneficiados con este apoyo económico. Posteriormente, los días 2 y 3 de octubre, la entrega continuará en la provincia de Los Santos, con una cobertura de 13 mil beneficiarios.

Durante esta semana, únicamente podrán cobrar el beneficio la población estudiantil de estas provincias. Próximamente, será el turno de las restantes.

Pago del PASE-U 2025: provincias, fechas y centros de cobro

Provincia de Herrera

  • Miércoles 1 de octubre: distrito de Chitré
  • Jueves 2 de octubre: distritos de Ocú, Santa María y Parita.
  • Viernes 3 de octubre: distritos de Pesé, Las Minas y Los Pozos.

Provincia de Los Santos

  • Jueves 2 de octubre: distritos de Los Santos y Las Tablas.
  • Viernes 3 de octubre: distritos de Tonosí, Pedasí, Pocrí, Guararé y Macaracas.

Acceda al calendario de pagos de las provincias de Herrera y Los Santos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

