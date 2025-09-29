GUNA YALA Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 11:11

MIDA refuerza vigilancia fitosanitaria en cocoteros de Guna Yala

El MIDA y la Agencia de Guna Yala realizaron monitoreo y colocación de trampas para controlar el picudo negro y otras plagas en cocoteros de Narganá, Guna Yala.

Trampas y sensibilización a productores según MIDA

Trampas y sensibilización a productores según MIDA

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Regional de Colón, en conjunto con la Agencia de Guna Yala, llevó a cabo una jornada de seguimiento y monitoreo en proyectos de cocoteros en el Corregimiento No. 1 (Narganá), sector Cartí, Comarca Guna Yala.

El objetivo principal de la actividad fue fortalecer la vigilancia fitosanitaria frente a plagas de importancia cuarentenaria, como el FOCRAT, el Caracol Gigante y el Amarillamiento Letal del Coco, además de controlar la incidencia del picudo negro, una de las amenazas más comunes para los cultivos de coco.

Trampas y sensibilización a productores según MIDA

image

Durante la jornada, se instalaron trampas específicas con feromonas, que atraen y confunden a las hembras del insecto, permitiendo su eliminación constante hasta reducir significativamente la población.

Asimismo, se desarrolló un conversatorio con productores locales, donde se explicó la importancia de estas acciones y se sensibilizó sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia agropecuaria en toda la comarca.

En la isla de Bugadud, con 11 hectáreas y habitada por una familia de seis miembros, se instalaron tres trampas estratégicas. Los propietarios serán responsables del seguimiento, fortaleciendo sus capacidades para identificar y controlar al picudo negro y minimizar pérdidas en la producción agrícola.

Con estas acciones, el MIDA reafirma su compromiso con la protección de la producción agrícola nacional y la seguridad alimentaria en la Comarca Guna Yala.

En esta nota:
Seguir leyendo

Minera Panamá: MICI asegura que arbitrajes del proyecto de cobre en Donoso siguen suspendidos

ATTT realizará jornada de arreglos de pago en Natá este 30 de septiembre

Ministro del MEF, Felipe Chapman, asegura que presupuesto 2026 no será aumentado

Recomendadas

Más Noticias