MIDA refuerza vigilancia fitosanitaria en cocoteros de Guna Yala

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) , Regional de Colón, en conjunto con la Agencia de Guna Yala, llevó a cabo una jornada de seguimiento y monitoreo en proyectos de cocoteros en el Corregimiento No. 1 (Narganá), sector Cartí, Comarca Guna Yala.

El objetivo principal de la actividad fue fortalecer la vigilancia fitosanitaria frente a plagas de importancia cuarentenaria, como el FOCRAT, el Caracol Gigante y el Amarillamiento Letal del Coco, además de controlar la incidencia del picudo negro, una de las amenazas más comunes para los cultivos de coco.

Trampas y sensibilización a productores según MIDA

image

Durante la jornada, se instalaron trampas específicas con feromonas, que atraen y confunden a las hembras del insecto, permitiendo su eliminación constante hasta reducir significativamente la población.

Asimismo, se desarrolló un conversatorio con productores locales, donde se explicó la importancia de estas acciones y se sensibilizó sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia agropecuaria en toda la comarca.

En la isla de Bugadud, con 11 hectáreas y habitada por una familia de seis miembros, se instalaron tres trampas estratégicas. Los propietarios serán responsables del seguimiento, fortaleciendo sus capacidades para identificar y controlar al picudo negro y minimizar pérdidas en la producción agrícola.

Con estas acciones, el MIDA reafirma su compromiso con la protección de la producción agrícola nacional y la seguridad alimentaria en la Comarca Guna Yala.