Ciclovía en La Chorrera: Exalcalde explica antecedentes del pago a la empresa constructora

El exalcalde del distrito de La Chorrera , provincia de Panamá Oeste, Tomás Velásquez, explicó que cuando se presentó una denuncia por fallas en la construcción de una ciclovía en Barrio Colón, se decidió no pagar a la empresa contratista, con el fin de que se realizaran las mejoras correspondientes. Sin embargo, fue durante la actual administración que se decidió efectuar el pago por la obra.

Inspección en La Chorrera por denuncias sobre fallas en la ciclovía

Ante estas circunstancias, la Fiscalía Anticorrupción realizó una inspección ocular en el distrito de La Chorrera como parte de una investigación por un delito contra la administración pública, centrada en la correcta ejecución y pago de los trabajos de la ciclovía.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevas detenciones ni imputaciones relacionadas con el caso, y la investigación continúa bajo reserva.