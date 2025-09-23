Alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, activa plan de emergencia por basura

Ante las denuncias por la falta de recolección de desechos, las autoridades del distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste pusieron en marcha un plan de emergencia para atender los puntos más críticos.
La Chorrera activa plan de emergencia por acumulación de basura
El alcalde Eloy Chong hizo un llamado a la conciencia ciudadana, recordando que, aunque se desarrollan jornadas de limpieza, persisten los llamados “pataconcitos” en distintos sectores.
“Podemos reforzar el servicio, pero necesitamos que la comunidad también haga su parte”, señaló Chong.