Chiquita volverá a exportar este año, confirma el ministro de Comercio, Julio Moltó

Chiquita retomará sus exportaciones de banano en diciembre de este año, como parte de su proceso de reactivación operativa en la provincia de Bocas del Toro. El anuncio se realizó este viernes durante un recorrido por sus plantaciones, efectuado por autoridades nacionales en el marco de la Gira Nacional del Diálogo Productivo Panamá–Mercosur.

“El regreso de Chiquita marca un paso fundamental para recuperar una exportación emblemática y generar nuevas oportunidades para la provincia”, afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, tras visitar la planta junto al gerente administrativo de Chiquita Corporations, Wagner Beig, quien reiteró que la empresa tiene previsto realizar inversiones iniciales por 30 millones de dólares y contratar a 3,000 trabajadores en esta primera etapa.

Según explicó Beig, la segunda fase contempla la creación de 2,000 empleos adicionales una vez se reanuden plenamente las operaciones de exportación. Moltó destacó que este proceso ha sido posible gracias al trabajo coordinado del Gobierno Nacional, en conjunto con los ministerios de Trabajo y Desarrollo Agropecuario.

Intercambio con productores bocatoreños

La gira, liderada por el MICI, tiene como objetivo generar espacios de diálogo con los sectores productivos del país, considerando las oportunidades y desafíos que representa un posible acercamiento comercial con el Mercosur. Al igual que en giras anteriores, la comitiva incluyó al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y a la gobernadora de Bocas del Toro, Marcela Madrid.

El encuentro reunió a más de 60 productores y representantes de gremios o asociaciones y se desarrolló en el Centro Regional de la Universidad de Panamá en Changuinola, ubicado en la Finca 15. Durante el conversatorio, se aclararon dudas sobre el Acuerdo Marco de Complementación Económica con el Mercosur, actualmente en segundo debate en la Asamblea Nacional.