Una persona que figuraba como asesor legal en el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) fue aprehendida este lunes 22 de septiembre de 2025 en El Cristo de Aguadulce, provincia de Coclé, mediante una diligencia de allanamiento realizada por el Ministerio Público, en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Policial.
Cocle Nacionales - 22 de septiembre de 2025 - 17:31
Exasesor legal de PANDEPORTES es aprehendido en Aguadulce por presunto peculado
La aprehensión del exasesor se da por hechos ocurridos en 2018, cuando se propuso la construcción de una cancha sintética en la escuela Estela Sierra.
La aprehensión se da por hechos ocurridos en 2018, cuando se propuso la construcción de una cancha sintética en la escuela Estela Sierra. A pesar de haberse desembolsado el dinero correspondiente, la obra no se realizó, generando un perjuicio patrimonial al erario público de B/. 107,420.12.
