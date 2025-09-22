Exasesor legal de PANDEPORTES es aprehendido en Aguadulce por presunto peculado

Una persona que figuraba como asesor legal en el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) fue aprehendida este lunes 22 de septiembre de 2025 en El Cristo de Aguadulce, provincia de Coclé, mediante una diligencia de allanamiento realizada por el Ministerio Público, en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Policial.