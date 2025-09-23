ANTAI sanciona 33 casos de nepotismo y tráfico en la Unachi, solicitan 19 destituciones

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) notificó este lunes un total de 33 sanciones dentro de los procesos que adelanta por nepotismo y tráfico de influencias en la Universidad Autónoma de Chiriquí ( Unachi ) .

De acuerdo con la entidad, 19 de estas sanciones corresponden a destituciones, mientras que las restantes implican la reducción del 50% del salario a los funcionarios involucrados.

En medio de la polémica, el decano de la Facultad de Comunicación de la Unachi, Rodrigo Serrano, reconoció en el programa Radiografía de Eco TV que su hija ocupa un puesto administrativo en la institución con un salario mensual que oscila entre B/.1,100 y B/.1,200.

"Tengo una hija nombrada ahí en la Unachi, no lo puedo negar. La nombré por los créditos que ella tiene, es una chica bien preparada y se le dio la oportunidad", declaró Serrano.

El decano también admitió haber apoyado el ingreso de otras personas no vinculadas a su familia a trabajar en la universidad.

Hasta el momento, la hija de Serrano no está siendo investigada por las autoridades por un posible caso de nepotismo.