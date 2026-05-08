Panamá

Profesor de la Unachi explica solicitud de renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas

El profesor de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Cristian Nieto, informó que existe mucha incertidumbre entre el cuerpo docente por una comunicación que recibieron ciertos decanos donde se advertía que el pago de la quincena del mes de mayo pudiera atrasarse, y señaló que desde agosto del 2024 se ha solicitado información importante a la rectora Etelvina de Bonagas, que no ha sido suministrada.